“دار الأركان” تنجح في إدراج ذراعها الدولية “دار جلوبال” في بورصة لندن

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أعلنت شركة “دار الأركان للتطوير العقاري” اليوم عن إدراج شركتها الدولية “دار جلوبال” في قطاع الإدراج الأساسي ضمن القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) والسوق الرئيسي لبورصة لندن للأوراق المالية المدرجة (LSE). وبذلك تصبح “دار الأركان” إحدى أوائل الشركات السعودية التي تدرج في بورصة لندن.

وبالاستناد إلى إرث “دار الأركان” التي تعد من أكبر الشركات العقارية في المملكة العربية السعودية والمنطقة، تبدأ “دار جلوبال” رحلتها كشركةٍ عقاريةٍ دوليةٍ رائدة تركز بالدرجة الأولى على تطوير المنازل الدولية ومنازل العطلات الفاخرة لعملائها العالميين في مجموعة من أبرز المواقع المنتقاة بعناية عبر منطقتي الشرق الأوسط وأوروبا، ويشمل ذلك وسط مدينة دبي وقطر وعمان ولندن بالإضافة إلى منطقة كوستا ديل سول في جنوب إسبانيا.

وفي إطار سعيها لبناء محفظة استثمارية قوية، تتعاون الشركة مع علامات تجارية عالمية فاخرة على غرار “ميسوني” و”W للفنادق” و”فيرساتشي” و”إيلي صعب” و”أوتوموبيلي باجاني”، و”أوتوموبيلي لامبورغيني”. وسيحظى كل عقار من عقارات الشركة بطابع عصري جريء يعكس أسلوب مصمميها العالميين فضلاً عن تنفيذها على يد خبراء متمرسين لضمان تلبية متطلبات العملاء على أكمل وجه.

وبالإضافة إلى العديد من المشاريع قيد التحضير، تضم محفظة الشركة أحد عشر مشروعاً متميزاً في ستة بلدان مختلفة؛ منها ثلاثة مشاريع من المقرر اكتمالها في الربع الأخير من عام 2023 هي Urban Oasis، وبرج ‘Da Vinci’ في دبي، وسدرة في البوسنة.

وبهذه المناسبة، قال يوسف الشلاش، رئيس مجلس إدارة شركة “دار الأركان”: “يشكل إدراج دار جلوبال في بورصة لندن لحظة تاريخية تدعو للفخر. فبعد نجاحنا في إرساء نهج مميز للتطوير العقاري في المملكة، نعتقد أن الوقت قد حان لتنويع عروض المجموعة عبر المجتمعات الدولية من خلال ’دار جلوبال‘. وتعد لندن المكان الأمثل لإدراج دار جلوبال كونها تحقق تطلعاتنا في الوصول إلى طيف أوسع من المستثمرين والشركاء في سوق العقارات الفاخرة العالمية. ونتوجه بجزيل الشكر إلى وزارة الاستثمار في المملكة على توفيرها كافة التسهيلات اللازمة لدعم الجهود التوسعية ومساعدتنا في نشر العلامة التجارية للمملكة عبر العالم”.

تأسست “دار جلوبال” في عام 2017 (تحت اسم دار الأركان الدولية للتطوير العقاري) بهدف إحداث تغيير جذري في سوق العقارات الفاخرة العالمية، وتطوير الأصول الدولية لـ “دار الأركان للتطوير العقاري”، شركة التطوير العقاري الرائدة في المملكة العربية السعودية والتي يمتد إرثها لنحو 28 عاماً. سيتولى فريق متمرس من نخبة خبراء القطاع إدارة “دار جلوبال” على رأسهم زياد الشعار في منصب الرئيس التنفيذي، وديفيد هانتر في منصب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل. تولت شركة ليبيروم كابيتال ليمتد، مهمة مستشار الإدراج في البورصة، وتولت شركة نورتون روز فولبرايت مهمة المستشار القانوني لعملية الإدراج.