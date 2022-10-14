دار الحضانة الاجتماعية بالرياض تواكب الأيام العالمية بمجموعة من الفعاليات

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نظمت دار الحضانة الاجتماعية بالرياض ” فلل الربوة” خلال الشهرين الأخيرة اربع فعاليات لمواكبة الأيام والمناسبات العالمية بمشاركة فتياتها المشمولات بالرعاية ومنسوبات الدار.

تضمنت الفعاليات التعريف باليوم العالمي للزهايمر واليوم العالمي للصحة النفسية واليوم العالمي للمعلم من خلال مجموعة من المحاضرات التوعوية منها “في بيتنا مريض بالزهايمر ” التي تناولت اعراض المرض والعلاج السلوكي له، وأهمية سلامة البيئة المحيطه للمصابين و محاضرة توعوية عن الصحة النفسية بالتعاون مع جامعة الملك سعود ومنشورات وانشطة جانلية تثقيفية في يوم المعلم وترفيهية مصاحبة للفعاليات .

يشار الى أن دار الحضانة الاجتماعية بالرياض فلل الربوة هي إحدى دور الأيتام التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض التي تقدم جميع خدمات الرعاية الاجتماعية والنفسية للفئات المستفيدة من رعايتها إلى جانب خدمة الإيواء .