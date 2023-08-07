“دازن” تنقل الدوري السعودي في بريطانيا.. ومباراة للنصر أسبوعياً

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية يوم الاثنين أن منصة دازن للبث حصلت على حقوق بث الدوري السعودي الموسم المقبل الذي ينطلق يوم الجمعة في بريطانيا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها: سيتم نقل 3 مباريات من الدوري السعودي في كل جولة، واحدة منها ستتضمن مباراة للنصر الذي يلعب في صفوفه كريستيانو رونالدو.

وأتبعت: عشاق كرة القدم الإنجليزية سيكونون على موعد مع مواجهة مثيرة، إذ سيلاقي الاتفاق الذي يقوده المدرب ستيفن جيرارد ويلعب في صفوفه جوردان هندرسون قائد ليفربول السابق، النصر الذي يلعب في صفوفه كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد السابق وساديو ماني جناح ليفربول السابق.

وضمت أندية السعودية مجموعة كبيرة من اللاعبين العالميين منهم كريم بنزيمة وروبرتو فيرمينو وإدوارد ميندي ورياض محرز ونغولو كانتي وروبن نيفيز ومالكوم وسيرغي ملينكوفيتش سافيتش ومارسيلو بروزوفيتش.