“داعم” ترفع المصانع الحاصلة على “+A”

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ساهمت مبادرة “داعم” التي أطلقتها الهيئة العامة للغذاء والدواء في زيادة حصول المصانع الوطنية على تقييم (A ) بنسبة 18%، وتصنيف (A) بنسبة 83%، وتصنيف (B) بنسبة 44 %.

ويعمل فريق الدعم والتطوير “داعم” على زيارة المصانع المستهدفة وفق خطة سنوية لتقديم الدعم الفني من خلال خبراء ومتخصصين؛ لمساعدتها على تحقيق معدلات الالتزام باللوائح والاشتراطات الفنية المعتمدة لدى الهيئة والممارسات التصنيعية المثالية لضمان سلامة المنتجات.

واستهدفت المبادرة قرابة 34% من المصانع الوطنية الخاضعة لرقابة الهيئة في مجالات عدة شملت “التمور وزيت الزيتون والأسماك والعسل والشوكولاتة والحلويات والوجبات الجاهزة والمعقمات والأعلاف والورد الطائفي”.

كما أسهمت المبادرة والزيارات الميدانية لفريق الهيئة “داعم”، في زيادة التزام المنشآت بتطبيق الأنظمة والاشتراطات، وحل الصعوبات والمعوقات التي تواجه المصانع، ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية مع الحفاظ على سلامة المنتجات، ودعم المنشآت غير المرخَّصة في الحصول على ترخيص الهيئة.