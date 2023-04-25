داعياً لتجنب التصعيد بالسودان.. “التعاون الخليجي” يعزي مصر بوفاة أحد دبلوماسييها بالخرطوم

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عبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، عن بالغ تعازيه وصادق مواساته لجمهورية مصر العربية في وفاة مساعد الملحق الإداري بسفارتها في الخرطوم خلال قيامه بمهام متابعة إجلاء المواطنين المصريين.

وجدد البديوي، الدعوة لطرفي النزاع في السودان بسرعة المضي قدماً تجاه وقف العمليات العسكرية والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد.

وشدد على ضرورة تغليب مصلحة الشعب السوداني الشقيق وضمان أمنه واستقراره والحفاظ على مكتسباته ومقدراته، والعودة إلى الاتفاق الإطاري الهادف للوصول إلى إعلان سياسي يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه.