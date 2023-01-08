داعيةً للإبلاغ عنها.. “الغذاء والدواء” توضح الأعراض الجانبية المحتملة لمنتجات التجميل

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دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إلى إبلاغها عند ظهور أي أعراض جانبية لمنتجات التجميل للمساهمة في حماية المستهلك من الإصابة بها، مع التقليل من احتمالية حدوثها وتكرارها في المستقبل.

وأوضحت الهيئة، أن العرض الجانبي يعني حدوث تأثير غير مرغوب فيه قد يحدث بسبب عامل أو عوامل عديدة عند استخدام المنتج التجميلي، مبينةً أن الأعراض تتضمن احمرار وتساقط الشعر والحكة وضيق التنفس وحروق الجلد.

ولفتت إلى أنه لتفادي حدوث الأعراض الجانبية يجب تخزين المنتجات في مكان مناسب حسب تعليمات الشركة المصنعة، وعدم خلط المنتجات مع بعضها أو إضافة أي منتجات إليها، واستخدامها حسب التعليمات.

ونصحت الهيئة بعدم مشاركة المنتج مع الآخرين لتفادي انتقال العدوى، والتحقق من صلاحيتها، وتفادي استخدام المنتجات مجهولة المصدر والمحتويات، وشراءها من مصادر البيع الموثوقة.