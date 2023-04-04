دافع إنساني حال بين سمها الغامدي وقبولها العمل كمعيدة في الجامعة (فيديو)

روت السيدة سمها الغامدي، الملقبة بأم الأيتامشن عن الدافع الإنساني الذي حال بينها وبين قبولها العمل كمعيدة في الجامعة.

وقالت سمها الغامدي، خلال ظهورها في برنامج ذات الذي يقدمه سامي الجابر، عبر شاشة قناة السعودية: “دخلت الخدمة الاجتماعية وأنا أعرف أنها مهنة إنسانية محبة ورغبة والشخص الذي يحب مهنته يبدع فيها”.

وأضافت: “كنا خريجات في تلك الفترة، ولسنا بالكثرة، وكنا حريصين على أن نعيين، وأخبروني أن الوظيفة المرشحة لي ستكون معيدة، وقولت ما أجد نفسي أن أكون أكاديمية وهذه رغبتي”.

وأكملت: “العمل في الميدان لم يكن معروفا، وفي عزوف كبير، والله يدبر للإنسان وزوجي قالي أفضل مستقبلا أن تكوني أكاديمية ولكني كنت لا أرغب”.

دافع إنساني حال بين سمها الغامدي وقبولها العمل كمعيدة في الجامعة #ذات_سمها_الغامدي @samhasaeed@Samialjaber pic.twitter.com/OQMhkK1Jho — ذات مع سامي الجابر (@stvThat) April 3, 2023

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