داكار السعودية : “الراجحي” يتمسّك بصدارة السيارات.. و “ساينز” يواصل الملاحقة

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تواصلت منافسات المرحلة الرابعة من رالي داكار السعودية 2024؛ إذ انطلقت مرحلة من السلامية إلى الهفوف، بمسافةٍ بلغت 631 كلم، منها 299 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.

وتمكن الفرنسي (سيباستيان لوب) سائق فريق “برود رايف” وبطل الرالي تسع مرات، من تحقيق الانتصار في فئة السيارات لهذه المرحلة، بفارق 18 ثانية أمام السعودي يزيد الراجحي سائق “أوفر درايف”، تبعه زميله في الفريق القطري ناصر العطية بفارق دقيقة و22 ثانية.

ووسع يزيد الراجحي الفارق في صدارة الترتيب العام إلى 4 دقائق و29 ثانية أمام الإسباني (كارلوس ساينز)، فيما قفز ناصر العطية إلى المركز الثالث بفارق 11 دقيقة و3 ثوانٍ عن المتصدر.

واستطاع التشيلي (ناتشو كورنيخو) درّاج فريق “مونستر إنرجي هوندا” تدوين الفوز في فئة الدراجات النارية، بفارق دقيقتين و59 ثانية أمام زميله الأمريكي (ريكي برابك)، تلاهما الأرجنتيني (كيفين بينافيديس) درّاج “كيه تي إم” بفارق 3 دقائق و18 ثانية.

وتمكن (كورنيخو) من تصدّر الترتيب العام في هذه الفئة، مبتعداً عن البتسواني (روس برانش) بدقيقةٍ واحدة و15 ثانية, أما الأمريكي (ريكي برابك)، فقد حافظ على المركز الثالث بفارق 4 دقائق و56 ثانية عن المتصدر.

وفي فئة الدراجات النارية رباعية العجلات “الكوادز” حصد الأرجنتيني (مانويل أندوخار) على صدارة المرحلة، فيما جاء (أليكسندر جيرو) ثانياً بفارق 32 ثانية؛ ليكمل البرازيلي (مارسيلو ميديروس) درّاج فريق “تاجواتور” ثالثاً بفارق 10 دقائق و36 ثانية، لينجح (أندوخار ) في اعتلاء صدارة الترتيب العام، بفارق 21 دقيقة و24 ثانية عن مطارده الفرنسي (أليكسندر جيرو)، فيما استقر (ميديروس) على مركزه الثالث.

وعاد البولندي (إريك غوكزال) سائق فريق “إنرجي لانديا” إلى تحقيق الانتصارات مجدداً في فئة المركبات الصحراوية النموذجية “تشالنجر”، ليأتي زميله (ميشال غوكزال) ثانياً بفارق 6 دقائق و10 ثوانٍ، و(إغناسيو كاسال) في المركز الثالث، ليواصل (إريك غوكزال) صدارته للترتيب العام، بفارق يتجاوز نصف الساعة أمام والده (ماريك غوكزال), أما الأمريكي (ميتشل غوتري) فقد حافظ على المرتبة الثالثة بفارق 36 دقيقة و23 ثانية.

وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة للإنتاج التجاري “سايد باي سايد”، حسم البرتغالي (جواو فيريرا) سائق فريق “كان أم” صدارة هذه الفئة، متفوقاً على السعودي ياسر بن سعيدان سائق فريق “إم إم بي” بفارق دقيقتين و48 ثانية، فيما أكمل الفرنسي (كزافييه دي سولتريه) سائق فريق “إس آر بي” عقد المراكز الثلاثة، بفارق 4 دقائق و54 ثانية.

واستمر الإسباني (فاريس) في صدارة الترتيب العام لهذه الفئة، فيما صعد السويسري (جيروم دي ساديلير) سائق فريق “إم إم بي” إلى المرتبة الثانية، بفارق 14 دقيقة و33 ثانية، والبرازيلي (رودريجو فاريلا) سائق فريق “بي آر بي” إلى المركز الثالث بفارق 17 دقيقة و3 ثوانٍ.

وخطف الهولندي (يانوس فان كاسترين) سائق فريق “بوس ماكينري تيم دي روي” أفضلية فئة الشاحنات، بعد منافسة شرسة مع مواطنه (ميتشل فان دي برينك) سائق فريق “يورول رالي سبورت، والتشيكي (أليس لوبرايس) سائق فريق “إنستافوركس لوبرايس براغا”، أصحاب المركزين الثاني والثالث؛ ليستعيد (فان كاسترين) صدارة الترتيب العام للفئة، فيما تراجع (لوبرايس) إلى المركز الثاني بفارق 5 دقائق و17 دقيقة، وحافظ (ماسيك) على مركزه الثالث.

وتنطلق غدًا الأربعاء 10 يناير 2024 المرحلة الخامسة، والتي ستكون من الهفوف إلى شبيطة، لمسافة 645 كلم، منها 118 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.