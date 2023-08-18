دامت 7 أسابيع.. النفط يتجه لقطع سلسلة مكاسب وسط مخاوف إزاء الطلب الصيني

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية أمس الخميس، أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة لأول مرة تراجع الأسبوع الماضي في إشارة إلى أن سوق العمل التي لا تزال تشهد شحًا في العمالة قد تدفع الفدرالي الأمريكي لمواصلة حملته لتشديد السياسة النقدية.