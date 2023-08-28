“دانية عقيل”.. سعودية ثالث العالم بـ”رالي باها”

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أنهت السائقة السعودية دانية عقيل، اليوم الثاني والأخير من باها بولندا، ضمن الجولة الخامسة من كأس العالم للراليات الصحراوية الباها لفئة السيارات T3، والبالغ طوله 44.22 كم في المركز الثالث.

وانتزع متسابق الراليات الكويتي مشاري الظفيري، المركز الأول في الترتيب العام لفئة “تي.3” ضمن السباق التي اختتمت في بولندا.

وقالت دانية في تصريحات صحفية قبل انطلاق السباق، إن مشاركتها في بولندا، هي الثالثة طوال مشوارها مع رياضة السيارات برفقة الملَّاحة الألمانية تي بيري.

وأوضحت أنها استعدت جيدًا للمشاركة في الجولة الخامسة، والتي انطلقت في بولندا بمسافة 387 كيلومترًا للمناطق السريعة، بإجمالي الرالي كاملًا بمسافة 560 كيلومترًا.

وتعد سائقة الراليات السعودية دانية عقيل أحد أبرز النماذج النسائية المشرفة على مستوى العالم العربي، حيث حققت العديد من الإنجازات على مدار مشوارها في عالم السيارات.

وسطرت اسمها في تاريخ الرياضة السعودية كأوّل امرأة سعودية وعربية وعالمية تحصد بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الباها، حين نالت المركز الأول في كأس العالم للراليات الصحراوية فئة T3 في الجولة الثامنة وقبل الأخيرة من البطولة التي أقيمت في إيطاليا خلال شهر سبتمبر 2021.