داود الشريان يروي تفاصيل لقاء مع ولي العهد دفعه لخسارة 55 كجم من وزنه

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كشف الإعلامي “داود الشريان” عن موقف جمعه بولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان ، دفعه إلى فقدان 55 كجم من وزنه، بعدما وصل إلى 125 كجم.

لقاء مع ولي العهد

وقال “الشريان” في لقاء مع برنامج “الليوان” المذاع على “روتانا خليجية”، إنه في عام 2018، كان لديه لقاء مع ولي العهد؛ حيث كان مكلفا بوضع تصور لتطوير الإعلام من بينها إطلاق قناة “SBC”، مضيفا أنه وضع جهاز “لاب توب”، وكان المفترض أن يكون واقفا لعرض المقترح.