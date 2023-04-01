داود الشريان يروي تفاصيل لقاء مع ولي العهد دفعه لخسارة 55 كجم من وزنه

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كشف الإعلامي “داود الشريان” عن موقف جمعه بولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان ، دفعه إلى فقدان 55 كجم من وزنه، بعدما وصل إلى 125 كجم.
لقاء مع ولي العهد
وقال “الشريان” في لقاء مع برنامج “الليوان” المذاع على “روتانا خليجية”، إنه في عام 2018، كان لديه لقاء مع ولي العهد؛ حيث كان مكلفا بوضع تصور لتطوير الإعلام من بينها إطلاق قناة “SBC”، مضيفا أنه وضع جهاز “لاب توب”، وكان المفترض أن يكون واقفا لعرض المقترح.
اهتم بصحتك
وأضاف أن ولي العهد قال له اجلس بينما كان هو ظل واقفًا، فاستشعر الحرج لكون ولي العهد كان واقفا لمتابعة العرض، ولما انتهى قال له ولي العهد: «أبغى منك أن تهتم بصحتك.. فقولت له حاضر».
وتابع: «بعد ذلك استدعى ولي العهد أحد مساعديه وأمره بوضع خطة لـ”الشريان” من أجل إنقاص وزنه فجاءه 4 استشاريين من الولايات المتحدة منهم مقيم معه في البيت؛ حيث تم وضع نظام للأكل والرياضة والتدريب».
فقدان 55 كجم من وزنه
وأكد أن خطة إنقاص وزنه نجحت؛ حيث خسر 55 كجم، مؤكدا أن أهم نصيحة وجهت له في النظام الغذائي هي تناول وجبة العشاء في تمام الساعة السادسة مساء، والاستيقاظ مبكرا في تمام الساعة السادسة صباحا.
وزني وصل 125 كم..
داود الشريان يتحدث عن معاناته مع زيادة الوزن، ويكشف عن كلمة سمو ولي العهد له وغيرت نمط حياته#داود_الشريان_في_ليوان_المديفر@almodifer pic.twitter.com/2xIvhDeBgH
— الليوان (@almodifershow) March 31, 2023
رؤية الأمير محمد بن سلمان للإعلام
وحول رؤية الأمير محمد بن سلمان للإعلام، قال “الشريان”، إن ولي الإعلام لم يتحرك بعد في مجال الإعلام، قائلا : “أنا شايف البلد طايرة في كل شيء إلا في الإعلام”.
وأوضح أن السبب في ذلك أن ولي العهد لديه أولويات عديدة، لكن الإعلام لازال في سلم الأولويات قائلا : “ما بعد فتح الباب”.
#المديفر يسأل داود الشريان عن رؤية سمو ولي العهد للإعلام #داود_الشريان_في_ليوان_المديفر@almodifer pic.twitter.com/8V4a6dFS7i
— الليوان (@almodifershow) March 31, 2023