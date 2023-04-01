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داود الشريان يكشف أسباب عدم عرض حلقة لقاءه مع “كساب العتيبي”

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 1 أبريل 2023 - 2:17 صباحًا

المناطق_الرياض

كشف الإعلامي داود الشريان، عن أسباب عدم عرض حلقة لقاءه مع “كساب العتيبي”.

وقال الشريان خلال ظهوره في برنامج الليوان الذي يقدمه عبدالله المديفر عبر شاشة روتانا خليجية: “كساب لم يدخل رأسي ابدًا، كساب رجل عامي يضع نفسه في مكان ليس مكانه فهو من وجهة نظري من عوام الناس”.

وأضاف: “إذا تحدث معي في مواضيع وأمور عادية سيكون أمرًا عادي, لكن أقابله في أمور سياسية لا، فنحن نتحدث بالسياسة وهذا الرجل لا يناسب هذا الحديث”.

وأكمل: “عندما كنت بالمطار تحدث معي مسؤول وسألني: هل أجريت مقابلة مع كساب قلت له نعم، هل تريد أن تراها إذا تريد أن تراها أرسلها لك”، مشيرًا، أنه قرر عدم عرضها دون ضغط من أي أحد.

 

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 1 أبريل 2023 - 2:17 صباحًا
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