داود الشريان يكشف أسباب عدم عرض حلقة لقاءه مع “كساب العتيبي”

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كشف الإعلامي داود الشريان، عن أسباب عدم عرض حلقة لقاءه مع “كساب العتيبي”.

رجل عامي واضع نفسه في مكان ما هو مكانه..

داود الشريان يكشف عن أسباب عدم عرض حلقة لقاءه مع "كساب العتيبي" #داود_الشريان_في_ليوان_المديفر@almodifer pic.twitter.com/y9E2KAZC7P — الليوان (@almodifershow) March 31, 2023

وقال الشريان خلال ظهوره في برنامج الليوان الذي يقدمه عبدالله المديفر عبر شاشة روتانا خليجية: “كساب لم يدخل رأسي ابدًا، كساب رجل عامي يضع نفسه في مكان ليس مكانه فهو من وجهة نظري من عوام الناس”.

وأضاف: “إذا تحدث معي في مواضيع وأمور عادية سيكون أمرًا عادي, لكن أقابله في أمور سياسية لا، فنحن نتحدث بالسياسة وهذا الرجل لا يناسب هذا الحديث”.

وأكمل: “عندما كنت بالمطار تحدث معي مسؤول وسألني: هل أجريت مقابلة مع كساب قلت له نعم، هل تريد أن تراها إذا تريد أن تراها أرسلها لك”، مشيرًا، أنه قرر عدم عرضها دون ضغط من أي أحد.