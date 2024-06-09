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دبابات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل شمال مدينة رفح

9 يونيو 2024 - 9:42 صباحًا
جنود إسرائيليون يسيرون بجوار مركبات عسكرية بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة، وسط الصراع المستمر بين إسرائيل وحركة حماس، في جنوب إسرائيل يوم الثامن من مايو أيار 2024. تصوير: عمار عوض - رويترز

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توغلت عشرات الآليات ودبابات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، في شمال مدينة رفح، على وقع قصف مدفعي وجوي مكثف تجاه منازل الفلسطينيين.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، أن دبابات الاحتلال سيطرت على منطقة مصبح وخربة العدس الواقعة شمال مدينة رفح، ودمرت خلال عملية التوغل عشرات المنازل السكنية وجرفت البنية التحتية، ترافق احتلال شمال رفح مع احتلال كافة المناطق الغربية والجنوبية من المدينة، وبذلك يحكم الاحتلال الإسرائيلي سيطرته على المدينة، التي هجّر منها نحو مليون فلسطيني، واستشهد فيها مئات الفلسطينيين، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية منذ بدء الاجتياح البري.

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9 يونيو 2024 - 9:42 صباحًا
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