دبابات ليوبارد الألمانية ستصل إلى أوكرانيا قبل أبرامز الأمريكية

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أعلن منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن دبابات ليوبارد الألمانية ستصل إلى الأراضي الأوكرانية بشكل أسرع من دبابات أبرامز الأمريكية.

ولم يحدد كيربي في مقابلة مع شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، يوم الأربعاء، جدولا زمنيا للموعد الذي ستتمكن فيه الولايات المتحدة من تسليم دبابات أبرامز إلى أوكرانيا، وقال إن الأمر سيستغرق “عدة أشهر”.

وأضاف كيربي: “دبابات ليوبارد هذه متطورة للغاية أيضا. إنها دبابات جيدة للغاية وهناك الكثير منها في القارة الأوروبية”.

وأعرب كيربي عن امتنانه لمساهمة الألمان الفورية بـ 14 دبابة.

وأضاف: “نعتقد أنه سيكون لها تأثير كبير مع تحول القتال ليصبح أكثر عنفا في فصلي الربيع والصيف”.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده تعتزم إرسال 31 دبابة أبرامز إلى أوكرانيا بعد أن أكدت ألمانيا أنها ستسلمها 14 دبابة ليوبارد 2 من مخزونها الخاص، وذلك بعد أسابيع من الضغط السياسي على برلين.