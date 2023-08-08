دبلوماسي سابق: حركات “التحرر الوطني” في أفريقيا مبنية على التراث السوفيتي المكافح للاستعمار.. ودول القارة تطلب دعم روسيا حاليا

أكد الدبلوماسي الروسي السابق “فيتشسلاف ماتوزوف” أن حركات التحرر الوطني في أفريقيا مبنية على التراث السوفيتي المكافح للاستعمار.

وأوضح في تصريحات لـ “الحدث”، أن دول القارة السمراء تطلب الدعم من روسيا في الوقت الحالي، لمجابهة حركات التدخلات الغربية في الشؤون الداخلية لهذه الدول.

وأشار إلى أن الاتحاد السوفيتي بني في الأساس على مكافحة الاستعمار، وهو ما تنادي به شعوب هذه الدول.