دراجو نادي العلا الرياضي يزورون مقر كأس العلا للصقور

المناطق_واس

زار دراجون من نادي العلا الرياضي مقر كأس العلا للصقور، بمركز مغيراء للرياضات التراثية،حيث قطع الدراجون مسافة تجاوزت 30 كيلومترًا.

ويهدف 27 دراجًا من الزيارة إلى التعرف على موروث الصقارة التاريخي للسعودية، وهواية الأجداد الضاربة في جذور التاريخ، بالإضافة إلى تعريف الصقارين وزوار كأس العلا للصقور، على رياضة ركوب الدراجة، وأهميتها في مرونة العضلات، وتعزيز صحة القلب، واستخراج الطاقة السلبية من جسم الإنسان، وكذلك تسليط الضوء على الفعاليات الرياضية التي تحتضنها العلا خلال عام 2024، ومن ضمنها (طواف العلا)؛ وهي الفعالية الوحيدة المدرجة ضمن تقويم الاتحاد الدولي للدراجات في المملكة.

كما دشنت أن الهيئة الملكية لمحافظة العلا في وقت سابق, مسار الدراجات الهوائية الذي يمتدّ إلى مسافة 45 كيلو متراً، وذلك ضمن رؤية العلا وإستراتيجية قطاع الرياضة في تطوير مختلف الأنشطة التي تسهم في تحسين جودة الحياة وزيادة ممارسي الرياضات.

يذكر أن منصة “لحظات العلا” مكّنت الزوار من حجز التذاكر المجانية، لحضور سباق الصقور في جميع أيام السباق؛ التي تنقسم بين سباق سرعة طيران الصقور،الذي يستمر حتى 5 يناير 2024، من الساعة 8 صباحًا إلى 5 عصرًا، وسباق مزاين الصقور الذي ينطلق غدًا ويستمر حتى 4 يناير الجاري، من الساعة 8 مساءً إلى 10 مساءً، وتشمل ضيافة عربية تقليدية مع المشروبات والمأكولات الخفيفة، عبر الموقع الإلكتروني: www.experiencealula.com ، حيث تندرج البطولة ضمن تقويم فعاليات لحظات العلا التي تمتد على مدار العام.