دراسة: الأسبرين يقاوم “السكري” عند كبار السن

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توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول الأسبرين بشكل يومي قد يُقلل خطر الإصابة بالسكري لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً، أي فئة كبار السن.

وأظهرت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة موناش في ملبورن بأستراليا، أن تناول الأسبرين يؤدي إلى إبطاء الزيادة في مستويات الغلوكوز بالدم أثناء الصيام، ومن ثم يقلل الإصابة بالسكري، خاصة من النوع الثاني.

وأكدت الدراسة، التي نشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أنه بعد إعطاء جرعة يومية قدرها 100 ملغم لأكثر من 8 آلاف شخص، جرى تسجيل انخفاض في المخاطر بعد فترة متابعة استمرت أكثر من 4 سنوات.

وعلقت منظمة السكري في المملكة المتحدة على تلك الدراسة، حيث أشارت إلى أن العلاقة بين الأسبرين ومرض السكري لا تزال غير واضحة، وتنطوي على مخاطر الآثار الجانبية، لذا فلا يمكن التأكيد على تغير المبادئ التوجيهية الحالية بشأن استخدام الأسبرين لكبار السن.