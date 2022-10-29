دراسة: الانتظام في تناول أدوية الضغط يحمي من الإصابة بالخرف

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أظهرت نتائج دراسة حديثة أنّ الانتظام اليومي بتناول أدوية ضغط الدم قد يجنّب الإصابة بالخرف في وقت لاحق من الحياة.

وأجريت الدراسة وفقًا لـ” سي إن إن” على أكثر من 28 ألف شخص من كبار السن من 20 دولة، بمعدل عمر وسطي 69 عامًا، وجميعهم لديهم تاريخ مع ارتفاع ضغط الدم.

وقارنت كل تجربة سريرية الأشخاص الذين يتناولون أدوية ضغط الدم مع الأشخاص الذين يتناولون حبوبًا وهمية مطابقة، وذلك عبر متابعتهم لمدة 4.3 سنة كمعدل وسطي، إذ تبيّن أنّ هناك علاقة خطية واسعة بين انخفاض المخاطر الإدراكية بالتوازي مع انخفاض ضغط الدم.

وقالت المؤلفة المشاركة في الدراسة، روث، إن العلماء يعرفون بالفعل أنّ ارتفاع ضغط الدم، خصوصًا بين سن الـ40 والـ65 عامًا، يزيد من خطر الإصابة بالخرف في وقت لاحق من الحياة، لكن البحث لم يكن واضحًا بشأن إذا كان خفض ضغط الدم لدى كبار السن سيقلّل من هذا الخطر.

وأكدت أن البيانات أظهرت أن هؤلاء الأشخاص، الذين يتناولون أدوية لخفض ضغط الدم، أقل عرضة لخطر الإصابة بالخرف من أولئك الذين يتناولون دواءً وهميًا مطابقًا.

وكانت دراسة أجريت عام 2021، أظهرت أنّ اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة، والتقليل من تناول الملح، تساهم بانخفاض ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم المقاوم، الذي لا يستجيب للأدوية.

وكشفت دراسة أخرى نُشرت عام 2018، أن الأشخاص، الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا قليل الملح، ومارسوا تقنيات إدارة الوزن، انخفض ضغط الدم لديهم بمعدل 16 ملم زئبقي انقباضي و10 ملم زئبقي انبساطي.