دراسة: التدخين اليومي مرتبط بتقلص الدماغ

في وقت سابق، وجد العلماء أن الأشخاص الذين يدخنون يميلون إلى امتلاك أدمغة أصغر مقارنة بغير المدخنين، من حيث الحجم، لكن لم يتضح ما إذا كان التدخين يتسبب في تقلص الدماغ أو إذا كان الأشخاص ذوي الأدمغة الأصغر هم أكثر عرضة لبدء التدخين.