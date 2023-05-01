دراسة: التلوث الكيميائي لمياه الشرب يزيد من خطر الإصابة بالسمنة

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توصلت دراسة حديثة أجراها باحثون دنماركيون، إلى أن الأشخاص الذين يشربون الماء الملوث ببعض المركبات كيميائية شديدة السُمّية أكثر عرضة للإصابة للسمنة من غيرهم.

وأوضحت الدراسة التي نشرتها دورية “wiley” العلمية، أن المياه المشبعة بالفلور والمركبات المتعددة الفلور مثل حمض البيرفلوروكتانويك قد تساهم في زيادة السمنة.

ولفتت إلى أن هذه المركبات السامة تدخل في إنتاج المنتجات المنزلية الشائعة، مثل المقالي غير اللاصقة وأغلفة المواد الغذائية ورغوة مطفأة الحريق، والتي تتسرب إلى إمدادات المياه من خلال تواجدها كنفايات في الأنهار والبحيرات العذبة.