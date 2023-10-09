دراسة: الجلوس طويلاً يؤدي للخرف

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كشفت دراسة طبية، أن الأشخاص الذين يبقون جالسين لساعات طويلة في العمل والمنزل، أكثر عرضة للإصابة بالخرف من الذين يجلسون أقل.

وأشارت الدراسة التي نُشرت في مجلة “JAMA” الطبية، إلى أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة، يواجهون مخاطر أكبر إذا جلسوا معظم اليوم.

وأضاف الباحثون، أنه لا فائدة تُذكر من التمارين الرياضية، إذا جلس الشخص بعدها 10 ساعات أو أكثر، فهذا يجعلهم عرضة للإصابة بالخرف، مثل الذين لم يمارسوا الكثير من الرياضة على الإطلاق.

وأكد أستاذ العلوم البيولوجية والأنثروبولوجيا في جامعة جنوب كاليفورنيا، ديفيد رايشلين، أن أفضل طريقة لتقليل مخاطر الإصابة بالخرف هي إيجاد طرق لتقليل الجلوس بشكل عامّ.

وأوضح أنه إذا كانت وظيفتك تتطلب الكثير من الوقت المكتبي واستخدام الكمبيوتر، فابحث عن الفرص خلال اليوم للتحرك، كالتجول في مكتبك أثناء تواجُدك على الهاتف، أو الحصول على طعامك بنفسك بدلاً من توصيله.