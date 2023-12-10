دراسة: الخبز “المخمر” خيار صحي لـ”حساسية القمح”

المناطق-متابعات

يعاني مصابو حساسية القمح (عدم تحمل الغلوتين) من ندرة الخيارات البديلة المتاحة للخبز والمعجنات وغيرها من المنتجات، ما يؤثر على صحتهم النفسية كونهم مضطرين لاتباع حمية غذائية صارمة مدى الحياة.

ووجدت دراسة أجرتها جامعة “بنسلفانيا” الأمريكية، أن الخبز المخمر قد يكون خياراً مناسباً لمرضى حساسية القمح، حيث يحتوي على كمية أقل من الغلوتين مقارنة بأنواع الخبز الأخرى، نظراً لدور البكتيريا النافعة في عملية التخمير.

ويوجد الغلوتين كبروتين طبيعي في الحبوب بما في ذلك القمح والشعير، حيث يؤدي إلى استجابة مناعية لدى الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل الغلوتين والاضطرابات الهضمية المصاحبة لهذا النوع من الحساسية