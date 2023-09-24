دراسة: السكري من النوع الثاني يشكل خطرا أكبر على محبي السهر في الليل

وقامت الممرضات المشاركات بملء “استبيان الصباح والمساء” كل عامين، من عام 2009 إلى عام 2017، وقام الاستبيان بقياس سلوكيات نمط الحياة لديهن، مثل جودة النظام الغذائي، والنشاط البدني، وتناول الكحول، و”مؤشر كتلة الجسم”، والتدخين، ومدة النوم، ولم يكن لدى أي من المشاركات تاريخ من السرطان أو أمراض القلب والأوعية الدموية أو مرض السكري في بداية الدراسة.