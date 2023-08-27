دراسة: “الشخير” قد يسبب “السكتة الدماغية”

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حذّرت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة “ستانفورد” الأمريكية من أن إصدار صوت الشخير أثناء النوم قد يسبب الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب، خصوصاً لدى الشباب الذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً.

وأظهرت نتائج الدراسة أن ما يزيد على 60% من الشباب الذي يصدرون هذا الصوت أثناء نومهم، أكثر عُرضة للإصابة بسكتة دماغية بعد عمر الـ 30، بل وأكثر إصابة باضطراب ضربات القلب (الرجفان الأذيني) بـ 5 مرات مقارنةً بغيرهم.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج بعد فحص 766 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 20 و50 عاماً، ومن بينهم 7500 بالغ يعانون من انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم، وهي حالة تسبب الشخير ويمكن علاجها باستخدام جهاز (CPAP) المزود بقناع يضخ الهواء للأنف والفم للمساعدة على النوم بشكل طبيعي.