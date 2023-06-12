دراسة: العمل في حديقة المنزل والمشي بانتظام يخفضان خطر الإصابة بالسكري

وأضافت: “ركوب الدراجة إلى العمل، والمشي إلى محطة الحافلات، والبستنة يمكن أن تكون من العوامل المعززة للصحة أيضًا، ونظرًا لعدم وجود حد أدنى للمزايا، من المهم أن نتذكر أن القيام بشيء أفضل من عدم القيام بأي شيء”.