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دراسة: الفضفضة لـ«الريبورت» تعالج الأطفال نفسياً

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 8 سبتمبر 2022 - 5:03 صباحًا

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وجدت دراسة جديدة أجريت في جامعة كامبريدج أن الروبوتات المساعدة اجتماعياً (SARs) قد تكون أداة تشخيص محتملة للصحة النفسية، فهي أكثر عرضة للتعرف على الحالات النفسية من التقارير الذاتية التي يملؤها الأطفال أو المقدمة من أوليائهم.

وبحسب موقع «ميديكال نيوز توداي»، وفقاً لـ24au أجرى الروبوت استبيان الحالة المزاجية والمشاعر القصير، والذي يقيس أعراض الاكتئاب، ومدى قلق الطفل

ووجد الباحثون أن نتائج الاستبيانات كانت أكثر عرضة لتحديد حالات الاكتئاب والقلق من التقارير الذاتية للأطفال أو تقارير الوالدين أو الأوصياء.

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 8 سبتمبر 2022 - 5:03 صباحًا
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asmaa

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