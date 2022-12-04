دراسة: الهواتف مصدر للإصابة بالربو والحساسية

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كشفت دراسة أمريكية حديثة، أن الهواتف الذكية تعد مصدرًا مسببًا للحساسية.

وأوضحت الدراسة التي أُجريت في الكلية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة، أن إدمان هذه الأجهزة، يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالحساسية، خاصة أن أسطحها تعد بيئة حاضنة للمخاط ومسببات الحساسية.

وأكد الباحثون أن الهواتف الذكية أظهرت مستويات مرتفعة ومتغيرة في جدران الخلايا، والتي تتسبب في بعض الأزمات الصحية، مثل مشكلات في مجرى الهواء في القصبة الهوائية، والذيفان الداخلي، والذي يعد عاملًا التهابيًا قويًا، وعلامة على التعرض للبكتيريا الخطيرة.