دراسة تؤكد رسميا قدرة التوت البري على معالجة مرض شائع بنسبة 50%

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تتحدث دراسة حديثة عن التوت البري ودوره في معالجة وتقليل عدوى التهابات المسالك البولية، انطلاقا من نتائج علمية وتجارب سابقة.

وذكر الباحثون أن 26 تجربة جديدة أضيفت لإجمالي مجموع التجارب حول هذا الوضوع ليصبح إجمالي الدراسات (التجارب) 50، وإجمالي عدد من وقع عليهم الاختبار8857.

وتدعم هذه البيانات استخدام منتجات التوت البري لتقليل مخاطر عدوى المسالك البولية التي تم التحقق من إصابة الأشخاص بها سابقا.

قارن الباحثون النتائج بين أشخاص منحوا التوت البري وأشخاص لم يعالجوا أو منحوا دواء وهميا.

ولاحظ العلماء أن الأشخاص الذين منحوا شراب التوت البري كعصير أو تناولوا كبسولات منه، قلت لديهم عدوى المسالك البولية، وجاءت النتائج كالتالي:

انخفض خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية بأكثر من الربع لدى النساء المصابات بحالات متكررة من العدوى.

انخفض خطر الإصابة بأكثر من النصف لدى الأطفال. انخفض خطر الإصابة بما يزيد قليلا عن النصف لدى الأشخاص الذين تعرضوا لجراحة في المثانه.

وجاء في البحث المنشور في موقع “كوكرين لايبرري” أن عددا قليلا فقط من الأشخاص كان قد أبلغ عن آثار جانبية، مع كون آلام المعدة هي الأكثر شيوعا.

وكما لم تظهر أي فوائد للتوت البري على كبار السن أو النساء الحوامل أو الأشخاص الذين يعانون من مشكلات إفراغ المثانة، ولذلك فهذه ليست نتيجة تنطبق على كل الحالات. ومع ذلك، فإن هنالك انخفاضا كبيرا للمخاطر.

وخلصت الدراسة إلى أن منتجات التوت البري تساعد في منع عدوى المسالك البولية لدى النساء المصابات بعدوى المسالك البولية المتكررة، وكذلك لدى الأطفال المصابين بعدوى المسالك البولية والأشخاص الذين خضعوا لجراحة في المثانة.