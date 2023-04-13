دراسة تحذّر: استنشاق الهواء الملوث لمدة 3 سنوات فقط يُصيب الرئة بالسرطان

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حذّرت دراسة أجراها باحثون في معهد أبحاث السرطان بلندن من التعرّض للهواء الملوث لفترات طويلة، مشيرةً إلى أن استنشاقه لمدة 3 سنوات فقط يتسبب في الإصابة بسرطان الرئة.

وأوضحت الدراسة، وفقاً لمجلة “sciencealert” العلمية، أن الغازات السامة المنبعثة من عوادم المركبات تتفاعل مع الطفرات الصامتة في خلايا الرئتين (EGFR)، ما يزيد من معدلات الإصابة بالمرض.

ولفتت إلى أنه عادةً ما تتراكم تلك الخلايا ذات الطفرات المسببة للسرطان بشكل طبيعي مع التقدم في العمر، إلا أنها تنشط بالتفاعل مع الغازات السامة في الهواء الملوث.