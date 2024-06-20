دراسة: تعرض المرأة للحرارة أثناء الحمل يتسبب بمشكلة صحية للطفل مدى الحياة

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كشفت دراسة جديدة عن خطر تعرض المرأة الحامل للحرارة أثناء فترة الحمل، والأمراض التي يمكن أن يتعرض لها الطفل في المستقبل.
يرتبط ارتفاع درجات الحرارة بتدهور الصحة لدى النساء الحوامل والأطفال، ويعتبر المقياس الأكثر شيوعًا للحرارة هو متوسط درجة حرارة الهواء، لكن بعض الدراسات استخدمت مقاييس أخرى مثل الرطوبة.
وقد كشف العلماء عن بعض مخاطر التعرض للحرارة الشديدة أثناء الحمل، كان أهمها:
1. الولادة المبكرة.
2. ولادة جنين ميتا.
3. ارتفاع ضغط الدم لدى المرأة الحامل.
4. انخفاض الوزن ومشاكل أخرى عند الولادة.
5. تدهور صحة الأم من خلال أمراض مثل تسمم الحمل والسكري.
أحد المجالات التي كشفتها الدراسة، هي التأثير الطويل المدى، الذي قد يحدثه التعرض للحرارة أثناء الحمل على الطفل، وكانت النتائج التي توصل إليها العلماء واضحة، وأظهرت أن الأشخاص الذين تعرضوا للحرارة المفرطة قبل ولادتهم عانوا من آثار مزعجة مدى الحياة، أهمها: