دراسة تفتح الباب للقضاء على السمنة وإنهاء معاناة الملايين

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تعد السمنة مرضاً سلوكياً، أي نمط من الخيارات المدمرة التي يتخذها الناس وتضر بصحتهم، لكن أطباء قالوا إنها اضطراب في الدماغ مثل التوحد.

وارتفع عدد مَن يعانون السمنة في العقود الأخيرة خصوصاً، فمثلاً في الولايات المتحدة أصبح 4 من كل 10 بدناء، ما دفع السلطات لإطلاق أكبر حملة ضد السمنة منذ 50 عاماً، بينما في المملكة المتحدة تبلغ نسبة البدانة نحو 30%.

وخلصت دراسة جديدة إلى توصية بتصنيف السمنة على أنها اضطراب في نمو الدماغ، ما يضعها في نفس فئة التوحد واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD) ومتلازمة أسبرجر.

وقدم الأطباء هذه التوصية، بعد دراسة أشارت إلى أن السمنة ناتجة جزئيًا عن تغيرات في الدماغ أثناء الطفولة.

دراسة تربط بين السمنة واضطراب الدماغ

ووجد باحثون من تكساس أن جزءًا واحدًا من الدماغ يسمى “النواة المقوسة” يخضع للكثير من التغيرات اللاجينية في مرحلة الطفولة المبكرة جدًا.

خلال هذا الوقت، تكون العقول أيضًا حساسة بشكل خاص للبرمجة والتي ستحدد لاحقًا مدى جودة تنظيم وزن الجسم.

قال الباحثون: هذا يعني أن الناس يمكن أن يصبحوا بدناء إذا حدث خطأ في التغييرات التي طرأت على النواة المقوسة في أثناء الطفولة، وفقا لموقع “ديلي ميل”.

وعندما قارن الباحثون المناطق في الدماغ حيث تحدث التغييرات في الفئران والبشر، فوجئوا بأن الموقع في القوارض يتداخل مع المنطقة نفسها في الأشخاص المرتبطين بالسمنة.

واكتشف الباحثون أيضًا أن هذه التغييرات تحدث في وقت مبكر عند الإناث أكثر من الذكور.

وقال الدكتور هاري ماكاي من كلية بايلور للطب في تكساس، إن إعادة التفكير في هذا يمكن أن يكون “المفتاح لوقف وباء السمنة في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف في الدراسة التي نُشرت نتائجها في مجلة Science Advance: “نعتقد أن تدخلات الصحة العامة للحد من وباء السمنة في جميع أنحاء العالم ستستفيد من اعتبار السمنة اضطرابًا في النمو العصبي”.

ودعا الخبراء إلى مزيد من البحث في دور علم التخلق وتطور السمنة، ومن المأمول أن يفتح هذا الباب أمام طرق جديدة للكشف عن المرض وعلاجه.

ما هي السمنة ومخاطرها؟

السمنة مرض معقّد يشهد تراكماً مفرطاً أو غير طبيعي للدهون يلحق الضرر بصحة الفرد.

وتشمل حالات الخطر، مرض السكري من النوع 2، والذي يمكن أن يسبب أمراض الكلى والعمى وحتى بتر الأطراف.

وتزيد السمنة أيضاً من خطر الإصابة بأمراض القلب، التي تقتل 647000 شخص كل عام في الولايات المتحدة، ما يجعلها السبب الأول للوفاة.

كما تم ربط السمنة بـ12 نوعًا من السرطان، وهذا يشمل الثدي الذي يصيب واحدة من كل ثماني نساء في مرحلة ما من حياتهن.

بين الأطفال، تشير الأبحاث إلى أن 70% من الأطفال الذين يعانون من السمنة المفرطة يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول في الدم، ما يعرضهم لخطر الإصابة بأمراض القلب.