دراسة تكشف عن أدلة علمية جديدة تفسر إصابة الشباب تحديدا بسرطان القولون

لدينا تريليونات من البكتيريا الموجودة في أجسامنا بما في ذلك في أمعائنا، وبعضها متورط في تطور سرطان القولون والمستقيم، وبالتالي نعتقد أن الميكروبيوم قد يكون عاملا مهما في تطور المرض.

وأضاف أن النتائج التي توصل إليها مع فريقه تشير إلى أن “تركيبة ميكروبيوم الأمعاء قد تحدد مدى سرعة إصابة الشخص بسرطان القولون، لكن من السابق لأوانه الجزم بذلك، ونظرا لأن النظام الغذائي والعوامل البيئية تؤثر على تكوين الميكروبيوم، فإن الفهم الأفضل لما يبدو عليه مرضى سرطان القولون يمكن أن يساعد في تحديد الأطعمة التي يجب تجنبها للوقاية”.