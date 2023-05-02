دراسة تكشف عن “تفاصيل اللحظات الأخيرة” في أدمغة المحتضرين

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وقال بورغيغين: “هذه النتائج دفعتنا إلى التحقيق في النشاط العصبي للدماغ في المرضى المحتضرين قبل وبعد الانسحاب السريري للدعم التنفسي”.
وأشارت المجلة إلى أن هناك مراجعة حديثة تصف كيف أن هذه “المنطقة الساخنة” للوعي المحتمل تشمل المناطق الحسية في الدماغ، وهو ما قد يفسر سبب حيوية تجارب الاقتراب من الموت التي أبلغ عنها الناس، ويُعتقد أيضًا أن التواصل عبر نصف الكرة في الدماغ مهم لاستعادة الذاكرة.
وأشار الباحثون إلى أنه “على الرغم من أن التنشيط الملحوظ للمنطقة الساخنة الخلفية في الدماغ المحتضر يشير إلى زيادة المعالجة الواعية لدى هؤلاء المرضى، إلا أنه لا يثبت ذلك”.
قال بورغيغين: “لا يمكننا استبعاد احتمال أن تكون زيادة قوة “غاما” علامة على عملية مرضية تنفرد بها مرحلة الاحتضار ولا علاقة لها بالمعالجة الواعية”.
ومع ذلك، فهم يأملون – كما نحن جميعًا – أنه مع كل حالة مسجلة، قد نتعلم جزءًا بسيطًا أكثر عن اللحظات الأخيرة من الحياة والوعي، بحسب مجلة “ساينس أليرت” العلمية.
وخلص الباحثون إلى أن “هذه الدراسة تضع الأساس لمزيد من التحقيق في الوعي السري أثناء السكتة القلبية، والتي قد تكون بمثابة نظام نموذجي لاستكشاف آليات الوعي البشري”.