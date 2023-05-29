دراسة تكشف عن فيتامين يقلل من مخاطر الأعراض النفسية للأطفال

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أظهرت دراسة فنلندية حديثة أن تناول الأطفال المبكر لجرعة أعلى من الجرعة الموصى بها من “فيتامين د 3” قد يقلل من الأعراض النفسية في مرحلة الطفولة المتأخرة.
وبحسب مجلة “scitechdaily” العلمية أظهر الأطفال الذين يتلقون ثلاثة أضعاف الجرعة القياسية من “فيتامين د” أعراضًا أقل للاكتئاب والقلق والسلوك من تلك التي الذين يتناولون الجرعة القياسية.
وأشارت الدراسة إلى أن مكملات “فيتامين د 3” اليومية التي تزيد عن الجرعة القياسية تقلل من خطر حدوث مشاكل داخلية في سن المدرسة.
وأضاف ساندبوغ: “النتائج وآثارها المحتملة مثيرة للاهتمام، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد النتائج”