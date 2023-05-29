دراسة تكشف عن فيتامين يقلل من مخاطر الأعراض النفسية للأطفال

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أظهرت دراسة فنلندية حديثة أن تناول الأطفال المبكر لجرعة أعلى من الجرعة الموصى بها من “فيتامين د 3” قد يقلل من الأعراض النفسية في مرحلة الطفولة المتأخرة.