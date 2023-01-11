دراسة توضح تأثير صور الطعام في ضبط الشهية وتنظيم تناوله

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كشفت دراسة حديثة عن تأثير صور الطعام في ضبط الشهية وتحقيق التوازن الغذائي وإنقاص الوزن.

وأوضحت دراسة يابانية جديدة أن محفّزات الطعام البصرية تؤثر على سلوك الأكل، حتى عندما لا نكون على دراية بها.

الدراسة اليابانية أجريت في جامعة أوساكا، ونُشرت في مجلة “بلوس وان” الطبية، وسعت إلى تقديم تفسير لسبب عودة من يفقدون الوزن إلى السمنة مجدداً خلال 5 سنوات.

وتوصل فريق البحث أن منطقة الفص الجبهي في الدماغ التي تتحكم في سلوك الأكل تنشط استجابة لصور الطعام، حتى لو كانت هذه الصور معروضة أمام العين بغير وعي.

في سياق متصل، اقترحت الدراسة أن العمليات العصبية، سواء كانت واعية أو لا واعية، تلعب دوراً هاماً في التحكم في سلوك تناول الطعام.

وقال د. تاكاهيرو يوشيكاوا كبير الباحثين في الدراسة، “إذا تمكنا من معرفة المزيد في أبحاث مستقبلية حول كيفية التحكم في سلوك الأكل من خلال العمليات العصبية اللاواعية، يمكننا الجمع بين هذا الفهم ومعرفتنا الحالية بالعمليات العصبية الواعية لتطوير طرق أكثر فعالية لتنظيم سلوك تناول الطعام”.