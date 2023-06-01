دراسة توضح سبب إصابة النساء بأمراض الكلى بعد الثلاثين

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كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في مركز “مانيبال بانر” الطبي بالهند، أسباب تزايد فرص إصابة النساء بعد سن الثلاثين بأمراض ومشاكل الكلى، وكيف يمكن مواجهتها والوقاية منها.

وأوضحت الدراسة، وفقاً لصحيفة “timesofindia” الهندية، أن التغيرات الهرمونية والعادات الغذائية والاستعداد الوراثي تسهم في تكوين حصوات الكلى، والتي من أعراضها آلام الظهر والبطن وظهور دم في البول.

وأضافت أن عدوى المسالك البولية تحدث للسيدات بسبب دخول البكتيريا في المسالك البولية، ما يؤدي إلى الإصابة بالعدوى، حيث تشمل الأعراض: الإحساس بالحرقان أثناء التبول، وكثرة التبول، والبول الدموي، وألم الحوض.

ولفتت إلى أنه يمكن الوقاية من مشاكل وأمراض الكلى الأكثر شيوعاً، عبر اتباع نظام غذائي صحي والإكثار من شرب الماء، والابتعاد عن تناول الأطعمة المالحة والدسمة والحارة.