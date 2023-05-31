دراسة جديدة تربط بين اضطرابات “النوم” واستخدام “التواصل الاجتماعي”

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توصل فريق من خبراء طب النفس من جامعتي ييل وديوك الأمريكيتين إلى وجود علاقة بين اضطرابات النوم واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في المساء، من خلال دراسة شملت 44 ألف شخص.

وحلل الفريق البحثي 120 مليون تدوينة نشرها 44 ألف شخص على مدار 15 عاماً، ونجحوا في تحديد ساعات النوم الطبيعية الخاصة بمن يستخدمون هذه المنصات بشكل متكرر؛ مما أتاح لهم إمكانية دراسة تأثير التدوين على مواقع التواصل على ساعات النوم الطبيعية.

ووجد الباحثون أن نشر تدوينة على الموقع قبل ساعة من موعد النوم الطبيعي سيؤدي على الأرجح إلى بقاء المستخدم متيقظاً لما بعد موعد نومه الطبيعي، لفترة تتراوح في المتوسط ما بين ساعة إلى 3 ساعات.

وعزا الباحثون أسباب هذه الظاهرة إلى ارتفاع مستويات الدوبامين في المخ بسبب ترقب المستخدم الرد من باقي مستخدمي المنصة على تدوينته؛ مما يؤدي إلى تعطل إمكانية الاسترخاء الذي يسبق النوم.

وكانت دراسات سابقة قد كشفت أن ارتفاع معدلات الدوبامين يسهم في زيادة الأنشطة الذهنية والتيقظ، وكلها أعراض تتعارض مع النوم الطبيعي.