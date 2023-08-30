دراسة جديدة.. “سناب شات وتيك توك” يتصدران اهتمام شباب المملكة”

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أظهرت دراسة وصفية «ميدانية» حديثة، استهدفت طلاب وطالبات جامعيين في الأحساء (ما بين 18 إلى 24 عامًا)، عن تصدر Snapchat، يليه Tik Tok، اهتمامات أفراد العينة.

وجاء Instagram في المركز الثالث، وتطبيق X (تويتر سابقًا) رابعًا بدرجة ضعيفة، لتؤكد توجه الشباب للوسائل التفاعلية التي تعتمد على اليوميات ومقاطع الصوت الصورة.

وحل تطبيق Facebook في المركز الأخير خامسًا، مما يعكس تراجع أهمية التطبيق في حياة الشباب بصورة ملحوظة.

أثر وسائل التواصل الاجتماعي

أشار الباحث وليد الشويهين إلى أن الدراسة حديثة، وحملت عنوان «أثر وسائل التواصل الاجتماعي في بعض قيم ومعارف وسلوكيات الشباب».

وأثبتت أن 40% من أفراد العينة يقضون من 3 ساعات إلى أقل من 6 ساعات يوميًا في استخدام وسائل التواصل، وهو معدل استخدام طبيعي.

وأضاف، بينما يقضي 24% من ساعة إلى أقل من 3 ساعات، ويعد معدل استخدام مثاليًا، ويقضي 18.2% من 6 ساعات إلى أقل من 8 ساعات، ويعد معدلاً مرتفعًا.

16 % من العينة تقضي 8 ساعات يوميًا

ويقضي 16% من العينة أكثر من 8 ساعات في اليوم، وذلك معدل مرتفع جدًا، يصل إلى مرحلة ضياع الكثير من الوقت.

خلصت نتائج الدراسة إلى أن 90% من أفراد العينة دافعهم من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي التسلية والترفيه، و72% دافعهم التعليم والتثقيف.

ويعد مؤشرًا إيجابيًا لفوائد الوسائل على الشباب، وقال 36% إن دافعهم نشر ومتابعة الأخبار، بينما 19% دافعهم الحرية في التعبير، و17% دافعهم البحث عن أصدقاء.