دراسة حديثة: العناية بصحة الأسنان تقي من أمراض الدماغ المرتبطة بالذاكرة

ووجد العلماء أيضًا أن عدد الأسنان وحجم أمراض اللثة يرتبطان بتغيرات في الحصين الأيسر من الدماغ، والذي يرتبط بمرض الزهايمر. كما تشير الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يعانون بسبب أمراض اللثة الخفيفة ولديهم عدد أسنان أقل، يتقلص حجم الحصين الأيسر بمعدل أسرع بما يعادل نحو عام واحد من شيخوخة الدماغ.