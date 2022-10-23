دراسة حديثة تؤكد.. الأكل في وقت متأخر ليلا يسبب زيادة الوزن والإصابة بالسكري

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حذر علماء في كلية “نورث وسترن ميديسين” الأمريكية من الآثار السلبية لعادة تناول الطعام في وقت متأخر من الليل على صحة الإنسان، مؤكدين وجود علاقة بين تلك العادة والإصابة بمرض السكري وزيادة الوزن.

وكشفت دراسة بحثية جديدة للكلية الأمريكية، عن السبب وراء ذلك، موضحة أن النهار هو الوقت المثالي لحرق الطاقة بالجسم، وهو ما يفسر السبب الرئيسي وراء زيادة وزن الأشخاص الذين يتناولون الطعام في وقت متأخر من الليل.

وأظهرت الدراسة التي جاءت بعنوان “التغذية المقيدة بالوقت تخفف السمنة”، أن الأكل المتأخر يعني عدم قدرة الجسم على استخدامه لتوليد الطاقة، مما يؤدي إلى اختزانه وتراكمه.

وأشارت إلى أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل يقلل حرق السعرات الحرارية، ويسبب تغيرات في الأنسجة الدهنية، مما يؤدي إلى زيادة الوزن وارتفاع مخاطر الإصابة بمرض السكري.

وقال أستاذ الطب في جامعة نورث وسترن ومؤلف الدراسة جوزيف تي باس، إن الاستهانة بـ”ساعة الجسم” تؤثر على عملية التمثيل الغذائي.