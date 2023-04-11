دراسة: ذاكرة الإنسان قد تتلاشى لبضع ثوان في هذه الحالة

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أظهرت دراسة حديثة قام بها فريق من العلماء بجامعة أمستردام الهولندية ونشرتها صحيفة ذي غارديان، أن هناك أحداثا معينة قد تتسبب في تلاشي ذاكرة الإنسان لبضع ثوان.

وأوضحت الدراسة أن بعض الأشخاص قد يخطئون في تذكر هذه الأحداث، ويقومون بتشكيل ذكريات وأحداث تناسب ما يتوقعونه.

وفي دراسات سابقة، فإن تصور الناس لما يحيط بهم يمكن أن يتشكل من خلال توقعاتهم، ما قد يؤدي إلى الأوهام.

كما أن ذكريات الأشخاص طويلة المدى يمكن تشكيلها لتناسب توقعاتهم، وفي بعض الأحيان تولد ذكريات خاطئة.

وأشارت الدراسة إلى أنه عند وجود توقعات قوية حول الكيفية التي يجب أن يكون عليها العالم، فقد تبدأ ذكريات الناس في التلاشي حتى في غضون بضع ثوان وملء المعلومات الباهتة بتوقعاتهم.