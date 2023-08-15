دراسة سعودية: تسريع مقاطع الصوت والفيديو على منصات التواصل مرتبط بالقلق والاكتئاب

استعرض برنامج “صباح العربية” دراسة سعودية، تكشف عن العلاقة بين تسريع مقاطع الصوت والفيديو والإصابة بأمراض القلق والاكتئاب.

وأوضحت الدراسة أن تسريع مقاطع الصوت والفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، له علاقة وطيدة بزيادة القلق والاكتئاب.

وبينت أنه تم تجربة الدراسة على أكثر من 1900 شخص، وأثبتت النتائج صحة الدراسة.

وأشارت الدراسة إلى أنها لم تتمكن من تحديد ما إذا كان القلق هو سبب تسريع الفيديو، أو الفيديو سبب زيادة معدل القلق.