دراسة علمية سعودية: إضافة المغنيسيوم لمياه التحلية تعزز مقاومة الأنسولين لمرضى السكري

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كشفت دراسة علمية أن إضافة عنصر المغنيسيوم في مياه الشرب تساعد مرضى السُكري على تحسين مستوى التحكم في نسبة السُكر بالدم، وتلعب دورًا رئيسًا في تنظيم عمل الأنسولين داخل الخلايا.

ووفق الدراسة التي أجرتها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بالتعاون مع جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، فإن إضافة المغنسيوم للمياه تساهم أيضاً في خفض مضاعفات السُكر على المدى الطويل.

واعتمدت الدراسة على إضافة عنصر المغنيسيوم إلى مياه التحلية لمعرفة مدى تأثيره على معدل مقاومة الأنسولين ومؤشرات السكر، وذلك بالتطبيق على 230 مريض سُكري، بعد أن قُسموا إلى ثلاث مجموعات.

وأظهرت أثر التحسن الكبير الذي طرأ على المجموعة التي تناولت كمية كافية وعالية من المغنيسيوم، مقارنة بالتي تناولت مياها خالية منه، وهو ما يتطابق مع الدراسات الأوروبية والأمريكية السابقة.

وتعد الدراسة الثانية للمؤسسة في مجلة “Nature” العلمية البريطانية، والأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، في مجال دعم الأبحاث الطبية في مواجهة أمراض السكري، فيما تكتسب أهمية كبيرة كونها تفتح الباب أمام مراجعة معايير مياه التحلية الدولية، والاستفادة من نتائج البحوث العلمية في دعمها بالمعادن والأملاح المهمة.

وتستخلص “التحلية” المغنيسيوم من مياه الرجيع الملحي بمعدل يصل إلى 85% مع رفع نسبة تركيزه من 1.4 ألف ملجم/لتر إلى 7 آلاف ملجم/لتر، عبر أول منظومة تجارية في العالم تعمل باستخدام تقنية النانو لإنتاج المغنيسيوم، وضخه في المياه المنتجة للمساهمة في تعزيز الصحة ورفع جودة الحياة.

يذكر أن التحليل الكيميائي لمياه زمزم، أظهر احتواءها على كميات عالية من عنصر المغنيسيوم تُعادل 80 ملجم/لتر، مما يجعل من الخصائص الكيميائية للمياه المستخدمة في هذا البحث على مقربة من مياه زمزم، لكونها تحتوي على كميات من عنصر المغنيسيوم تُقدر بـ 50 ملجم/لتر.