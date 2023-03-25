دراسة: فحص شبكية العين يساعد على اكتشاف “الزهايمر” مبكرا

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كشفت دراسة أمريكية جديدة عن أن فحصا اعتياديا لشبكية العين يمكن أن يظهر إشارات مبكرة لمرض الزهايمر قبل وقت طويل من ظهور الأعراض.

وأجرى باحثون بمركز “سيدارز سيناء” الطبي بولاية كاليفورنيا – حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية – دراسة على عيون بشرية والأنسجة الدماغية لـ 86 شخصا متوفيا تم تشخيص إصابتهم إما بمرض الزهايمر أو بضعف إدراكي قبل وفاتهم.

وقارن الباحثون في دراستهم عينات من الأشخاص الذين لديهم وظائف معرفية طبيعية بأولئك الذين ظهرت عليهم أعراض المرحلة المبكرة وأولئك الذين أصيبوا بمرحلة متأخرة من مرض الزهايمر.

ووجد الباحثون أن شبكية عين المرضى الذين يعانون من ضعف إدراكي معتدل ومرض الزهايمر تحتوي على كمية زائدة من “أميلويد بيتا 42” وهو بروتين يشكل “اللويحات” التي تتراكم في أدمغة الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر .. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي شبكية العين على خلايا تسمى الخلايا الدبقية الصغيرة والتي ترتبط أيضا بتطور المرض.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد أجازت في يناير الماضي دواء جديدا لإبطاء التدهور المعرفي لدى مرضى الزهايمر.