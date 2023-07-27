دراسة: “فيتامين د” يعالج “الصدفية”

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أظهرت دراسة أجراها باحثون من جامعة “براون” العريقة الواقعة بولاية رود آيلاند الأمريكية، أن لفيتامين د تأثيرا إيجابيا كبيرا في تخفيف وعلاج حالات الصدفية الشديدة، وذلك من خلال إضافته إلى النظام الغذائي اليومي للمريض.

ونوه الباحثون إلى استقصاء أجراه برنامج الصحة الوطنية وفحص التغذية NHANES وأكد نتائج الدراسة، التي شاركت بها 500 حالة مصابة بالصدفية الشديدة عبر قياس مستويات فيتامين د بالدم على المدى الطويل.

فيما أفاد بيان نشرته كلية “وارن ألبرت” الطبية بالجامعة بأن الكريمات الموضعية التي تحتوي على فيتامين د قد تخفف من أعراض المرض، لكن اتباع نظام غذائي غني بذلك الفيتامين يسرع من عملية العلاج والشفاء، حتى في الحالات الشديدة.