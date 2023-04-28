“دراسة”: فيتامين “D” يعزز من فعالية علاجات السرطان

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أكدت دراسة جديدة نشرتها مجلة جمعية السرطان الأمريكية أن معدلات فيتامين D المرتفعة في الجسم تعزز الجهاز المناعي والعلاجات المناعية للسرطان.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور لوك جالوس إن مستوى المصل الطبيعي ضروري من أجل الأداء السليم لجهاز المناعة بما في ذلك الاستجابة التي تؤثر عليها الأدوية المضادة للسرطان.

وأشار الباحثون إلى أنه تم إجراء تحاليل لـ200 شخص أُصيبوا بالسرطان، وثبت أن المرضى الذين لديهم مستوى طبيعي من فيتامين D، يكون لديهم استجابة إيجابية للجهاز المناعي ويتمتعون بمعدلات مرتفعة ويعيشون أكثر من غيرهم الذين لديهم نقص في فيتامين D.