دراسة لـ«مركز القرار»: صحيفة «المناطق» السعودية ثاني أعلى صحيفة بنشر تغريدات موسم الحج

المناطق_الرياض

كشفت دراسة أجرها “مركز القرار للدرسات الإعلامية”، أن صحيفة المناطق السعودية احتلت ثاني أكثر صحيفة في المملكة العربية السعودية، نشرت تغريدات حول موسم الحج.

وأوضح إنفوجراف نشره المركز عبر حسابه الرسمي، أن حساب المناطق جاء في المركز الثاني بواقع 1941 تغريدة، بعد صحيفة المدينة؛ ثم صحيفة عكاظ بواقع 1349، ثم “اليوم” بواقع 1333، وحل حساب “سبق” في المركز السادس بواقع 1201 تغريدة، بينما جاءت صحيفة “المواطن” فى المركز الأخير بواقع 583 تغريدة.

وحول عدد المشاهدات عبر تويتر، قالت الدراسة أن صحيفة المناطق السعودية حققت نسبًا عالية بواقع 4 ملايين مشاهدة، للتغريدات المتعلقة بموسم الحج.

وذكر المركز أن “المناطق” جاءت بالمرتبة الخامسة في التفاعل مع تغريداتها بواقع 22 ألفاً.

يذكر أن “القرار” مركز سعودي (مستقلّ)، يُعنى بتحليل مضامين وسائل الإعلام التفاعلي، ورصد ومتابعة وتحليل اتجاهات الرأي العام في مختلف القضايا.