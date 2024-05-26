دراسة: 45% من الهجمات الإلكترونية على الشركات الصناعية تحدث خارج أوقات عمل الشركات

أشارت دراسات أجرتها شركة “MTS RED” الروسية إلى أن 45% من الهجمات الإلكترونية على الشركات الصناعية تحدث خارج ساعات عمل الشركات.

حول الموضوع قال مدير أمن المعلومات بالشركة فيتالي ميدفيديف:”منذ بداية عام 2024 تعرضت المؤسسات الصناعية في روسيا لأكثر من 20 ألف هجوم إلكتروني، نحو 15 % من هذه الهجمات صنفت على أنها خطيرة، وقد تتسبب بوقف العمليات التجارية للمؤسسات الصناعية أو تسبب أضرارا مالية جسيمة”.

وأشارت الدراسات التي أجرتها الشركة إلى أن نحو 45% من الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها لمؤسسات الصناعية في روسيا حدثت في عطلات نهاية الأسبوع أو خارج أوقات الدوام الرسمي للمؤسسات- من الساعة 19:00 مساء إلى الساعة 09:00 صباحا، وأن 12% من الهجمات حصلت خلال ساعات عمل الشركات، و25% من الهجمات حصلت ليلا.

ومن جهتها قالت الخبيرة التقنية في شركة “MTS RED”، إيلناز غاتاولين:”تعد المؤسسات الصناعية من أكثر الأهداف إثارة للاهتمام بالنسبة لقراصنة الإنترنت، ونحن نرى من خلال طبيعة وتوقيت الهجمات، أنه وفي معظم الحالات يهدف القراصنة إلى تنفيذ عمليات اختراق غير ملحوظة وطويلة الأمد، لذا فإن مراقبة التهديدات السيبرانية يجب أن تتم على مدار الساعة، ويجب تحليل هذه التهديدات من قبل مختصين ذوي خبرة كبيرة”.