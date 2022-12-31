دراسة: 5 عادات يجب تجنبها بعد سن الـ60

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كشفت دراسة حديثة، عن 5 عادات خطيرة يجب تجنبها بعد سن الستين، من خلال الحفاظ على نظام غذائي صحي متوازن مع ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة والمنتظمة ودون التدخين.
وأشارت إلى أن من بين العادات الخاطئة هي الكسل؛ حيث إن الجلوس بشكل مستمر يمثل تهديدًا للصحة مثل التدخين.
كما أن السماح بزيادة الوزن من العادات السيئة؛ حيث إن الحفاظ على وزن صحي يأتي بنتائج إيجابية بشكل حاسم بعد سن الستين.
في حين أن النظام الغذائي غير صحي يسبب أضرارًا كبيرة بعد سن الستين، خاصة أنه يمكن لنظام غذائي صحي ومغذٍ أن يطيل حياته.
و تشير الدراسة أيضا إلى أن التقاعد يمكن أن يحول الدماغ إلى “هريسة” – حيث وجدت دراسة بريطانية تتبع 3400 موظف حكومي أن ذاكرتهم قصيرة المدى تراجعت بنسبة 40٪ أسرع بعد التقاعد.
كما أن الحفاظ على علاقات صحية مع الأصدقاء والعائلة مع التقدم في العمر أمر مهم للصحة والسعادة.
تؤكد الدراسة العلمية ما هو معروف للكثيرين غريزيًا، بأن كون الشخص جزءًا من مجتمع أمر بالغ الأهمية للصحة العقلية والجسدية.