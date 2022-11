أول تعليق من دروجبا على أنباء اعتناقه الإسلام

المناطق_متابعات

كشف لاعب تشيلسي السابق، الإيفواري ديدييه دروجبا، حقيقة اعتناقه الإسلام بعد انتشار أنباء كثيرة في هذا الصدد خلال الساعات القليلة الماضية.

وكانت العديد من الصور انتشرت للنجم الإيفواري في وقت سابق ويجلس بجواره أشخاص في مظهر اعتقد البعض أنه كان قراءة للفاتحة بعد اعتناقه للدين الإسلامي.

وأوضح دروجبا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “القصة انتشرت سريعا ولكنني لم أغير ديانتي.. كان هذا مجرد احترام لإخواني المسلمين الذين كنت أزورهم في قريتي”.

وتابع النجم الإيفواري، قائلا: “كانت لحظة من التآخي، الكثير من الحب والبركات للجميع”.

This story is going viral 😅 but I haven’t changed religion.

This was just me paying respect to my Muslim brothers i was visiting in my village. A moment of togetherness.

Much love and blessings to all 🙏🏾

— Didier Drogba (@didierdrogba) November 7, 2022